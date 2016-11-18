Эк-замглавы МЭРТ Юлия Ковалив возглавит офис Национального инвестсовета

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После работы в Министерстве экономического развития и торговли Ковалив займется изменением инвестиционного климата.

Ковалив ушла от Кубива к Ложкину Facebook/Yuliya Kovaliv

Бывший первый заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив станет руководителем офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

"Сегодня я оставляю министерство для нового вызова. Стране как никогда нужны инвестиции для экономического развития. Поэтому я посвящу свою следующую работу изменению инвестиционного климата и привлечению инвесторов в качестве руководителя офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины", - написала она на своей странице в Facebook.

Ковалив занимала должность первого замминистра экономического развития и торговли с июня 2015 года.

18 ноября Кабмин назначил первым замглавы МЭРТ Максима Нефедова.

Напомним, что Национальный инвестиционной совет Украины с августа 2016 года возглавляет бывший глава администрации президента Борис Ложкин. В сентябре он заявил, что в течение ближайших трех лет Украине необходимо привлечь 20 млрд долларов инвестиций, т.е. 6-7 миллиардов в год.