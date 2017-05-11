ЕБРР сократил инвестиции в Украину

ЕБРР оставался ведущим инвестором в экономику Украины несмотря на существующие проблемы.

ЕБРР остается одним из крупнейших инвесторов украинскую экономику

Европейский банк реконструкции и развития (ЕББР) в 2016 году инвестировал в проекты в Украине 581 млн евро - на 41,73% меньше, чем в 2015 году (997 млн евро).

"ЕБРР оставался ведущим инвестором и инициатором реформ в Украине на фоне сохраняющихся в этой стране серьезных проблем", - отмечается в отчете банка за 2016 год, пишет "Укринформ".

В целом за все время работы к концу 2016 года ЕБРР вложил в Украину 12,358 млрд евро, оставаясь ведущим инвестором и инициатором реформ в Украине.

В 2016 году банк инвестировал 1,166 млрд долларов в проекты в Восточной Европе и на Кавказе.

Как сообщалось, 10 мая большинство акционеров ЕБРР поддержали продление ограничений на проекты банка в России.