ЕБРР согласился оказать "Ощадбанку" поддержку в подготовке к приватизации

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Также "Ощадбанку" будет предоставлена кредитная линия на 50 млн евро.

ЕБРР включит "Ощадбанк" в свою программу содействия развитию торговли odvesti.com

Государственный "Ощадбанк" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 25 ноября подписали меморандум о взаимопонимании относительно поддержки в улучшении корпоративного управления госбанка, сообщает пресс-служба банка в пятницу.

"Это соглашение является частью более широкой инициативы, направленной на реформирование государственных финансовых учреждений, и в которой кроме ЕБРР также участвуют другие международные финансовые организации (МФО)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также, в пресс-службе отметили, что в Меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ, а также в Стратегии развития госбанков (одобрена Кабинетом министров Украины 11.02.2016 года), закреплено намерение возможной частичной приватизации системообразующих госбанков - "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" - в течение двух лет. Запланирована продажа миноритарных пакетов акций, при этом контрольный пакет акций "Ощадбанка" останется у государства. "Таким образом, государство сохранит контроль над "Ощадбанком", - говорится в сообщении.

"Ощадбанк" по условиям меморандума получит комплексный пакет технической помощи от ЕБРР, который на первом этапе будет направлен на развитие кредитования микро-, малого и среднего бизнеса, централизацию и оптимизацию сети отделений, риск-менеджмент и комплаенс.

Меморандум взаимопонимания, подписанный министром финансов Украины Александром Данилюком, председателем правления "Ощадбанка" Андреем Пышным и управляющим директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсисом Малижем, что "предусматривает предоставление "Ощадбанку" поддержки в разработке и внедрении комплексной программы трансформации с целью его коммерциализации и подготовке к намеченной частичной приватизации в 2018".

Как первый шаг, ЕБРР включит "Ощадбанк" в свою программу содействия развитию торговли (ПСРТ) с возможностью предоставления гарантий на сумму до 50 млн евро для поддержки украинских экспортеров и импортеров.

Как сообщалось, совет директоров ЕБРР 4 октября принял решение о предоставлении "Ощадбанку" кредитной линии на сумму 50 млн евро в рамках программы TFP.