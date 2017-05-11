ЕБРР подтвердил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2%

В 2018 году ВВП может вырасти на 3%.

ЕБРР солидарен с прогнозами МВФ относительно ВВП Украины rus.ruvr.ru Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на уровне 2% в 2017 году, сообщается в экономическом прогнозе банка, опубликованном в рамках ежегодного заседания, передают "Українські Новини".

Согласно прогнозу, в 2017 году рост ВВП Украины составит 2%, в 2018 году - 3%.

"Украинская экономика стабилизировалась в 2016 году и стала на путь умеренного восстановления. В прошлом году ВВП вырос на 2,3% в целом, чему способствовал рост внутреннего спроса с низкой базы за предыдущие два года", - говорится в комментарии.

В ЕБРР отметили, что в 2016 году потребление домашних хозяйств выросло на 1, 8% в реальном выражении, инвестиции в основные средства увеличились примерно на 20% в реальном выражении, которые финансировались в основном за счет собственных доходов предприятий. Однако прямые иностранные инвестиции, банковское кредитование и расходы на государственную инфраструктуру оставались слабыми.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,5% до 2%.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,9% до 2% и немного улучшил его на 2018 год – с 3% до 3,1%.

Государственный комитет статистики скорректировал рост реального ВВП Украины в 2016 году с 2,2% до 2,3%.