ЕБРР поддерживает кандидатуру Лавренчука на пост главы НБУ

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Еще есть три кандидата.

Количество кандидатов на пост главы НБУ растет Нацбанк Украины / Flickr

Европейский банк реконструкции и развития выступает за назначение главой Национального банкакоторый на данное времяруководит "Райффайзен Банка Аваль". Об этом сообщает агентство Reuters.

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж в комментарии для агентства Reuters заявил о поддержке Владимира Лавренчука, если подтвердится информация о его возможном назначении на должность главы НБУ.

Напомним, что Владимир Лавренчук заявил, что готов возглавить Нацбанк после ухода Валерии Гонтаревой.

Также сообщалось, что Сергей Тигипко покинул пост председателя "ТАСкомбанка". При этом его называют одним из основных кандидатов на пост главы НБУ.

Среди других кандидатов рассматривается глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко и глава совета Национальной ассоциации банков Украины, старший советник "Альфа-банка" (Украина) Роман Шпек.