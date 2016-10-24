ЕБРР отказался инвестировать в Россию в 2017 году

Банк прекратил инвестиции в РФ в 2014 году после введения санкций стран запада за российскую агрессию в Украине.

Россия не получит денег ЕБРР ru.publika.md

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не намерен возобновлять инвестиции в российские проекты в 2017 году, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Не собираются. У них принят финансовый план, в котором наших проектов нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, собирается ли ЕБРР инвестировать в российские проекты.

ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты в июле 2014 года после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США. Имеющиеся у него в России активы при этом банк не распродает. В июле 2016 года источник "Интерфакса" сообщал, что Россия собирается подать судебный иск к ЕБРР в связи с заморозкой деятельности в РФ по политическим мотивам.

ЕБРР является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине. В 2014-2015 годах общий объем его проектов составил около 2,2 млрд евро.

В мае 2016 года президент ЕБРР Сума Чакрабарти заявил, что банк в этом году инвестирует меньше средств в различные проекты в Украине. "Я не думаю, что в этом году мы приблизимся к отметке около 1 млрд евро", - сказал он.