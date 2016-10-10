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ДТЭК откровенно саботирует распоряжение Кабмина по Бурштынской ТЭС - глава "Укрэнерго"

10 октября в 08:19

Компания уже больше года тянет с присоединением теплоэлектростанции к Объединенной энергосистеме Украины, и при этом несет убытки.

Бурштынская
Бурштынскую ТЭС до сих пор не развернули на Украину
Несмотря на соответствующее поручение Кабмина, владелец Бурштынской ТЭС
ДТЭК уже более года откровенно саботирует процесс присоединения станции к Объединенной энергосистеме Украины.

Об этом в интервью ZN.UA заявил временно исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"В компании откровенно саботируют этот процесс уже более года, несмотря на соответствующее поручение Кабмина. Причем цена вопроса очень небольшая, и сделать это можно за несколько недель. Честно говоря, я не понимаю их (ДТЭК) позицию. По факту они теряют деньги. Например, летом этого года у них были ограничения экспорта электроэнергии из-за вывода в ремонт межгосударственных линий, и они могли бы спокойно этими тремя блоками поставлять электроэнергию в Объединенную энергосистему Украины, получая оплату. Вместо этого блоки стояли, генерируя затраты…", - отметил он.

"Этот вопрос обязательно надо решить, и чем раньше, тем лучше. Речь идет о дополнительных 600 МВт мощности", - заявил Ковальчук.

Напомним, в августе прошлого года Кабинет министров Украины поручил принять меры по перефиксации трех блоков Бурштынской ТЭС ("ДТЭК Захидэнерго") для их работы в составе Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины.

С июля 2002 года станция синхронизирована с объединенной энергосистемой стран Евросоюза, с нее же осуществляется экспорт в Словакию, Венгрию и Румынию.

Полное интервью Игоря Маскалевича и Аллы Еременко с Всеволодом Ковальчуком читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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