ДТЭК откровенно саботирует распоряжение Кабмина по Бурштынской ТЭС - глава "Укрэнерго"

Компания уже больше года тянет с присоединением теплоэлектростанции к Объединенной энергосистеме Украины, и при этом несет убытки.

Бурштынскую ТЭС до сих пор не развернули на Украину

Несмотря на соответствующее поручение Кабмина, владелец Бурштынской ТЭСДТЭК уже более года откровенно саботирует процесс присоединения станции к Объединенной энергосистеме Украины.Об этом в интервью ZN.UA заявил временно исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук."В компании откровенно саботируют этот процесс уже более года, несмотря на соответствующее поручение Кабмина. Причем цена вопроса очень небольшая, и сделать это можно за несколько недель. Честно говоря, я не понимаю их (ДТЭК) позицию. По факту они теряют деньги. Например, летом этого года у них были ограничения экспорта электроэнергии из-за вывода в ремонт межгосударственных линий, и они могли бы спокойно этими тремя блоками поставлять электроэнергию в Объединенную энергосистему Украины, получая оплату. Вместо этого блоки стояли, генерируя затраты…", - отметил он."Этот вопрос обязательно надо решить, и чем раньше, тем лучше. Речь идет о дополнительных 600 МВт мощности", - заявил Ковальчук.

Напомним, в августе прошлого года Кабинет министров Украины поручил принять меры по перефиксации трех блоков Бурштынской ТЭС ("ДТЭК Захидэнерго") для их работы в составе Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины.

С июля 2002 года станция синхронизирована с объединенной энергосистемой стран Евросоюза, с нее же осуществляется экспорт в Словакию, Венгрию и Румынию.

Полное интервью Игоря Маскалевича и Аллы Еременко с Всеволодом Ковальчуком читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".