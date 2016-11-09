Доля нелегальных продаж сжиженного газа в Киеве достигла 70% рынка

За первые полгода 2016 года розничный акциз был уплачен всего с 30% продаж автогаза, а недоимка городского бюджета составила 140 млн грн.

Рынок сжиженного газа в Киеве стремительно уходит "в тень" Autoua.net

Объем безналоговой торговли сжиженным газом в Киеве по итогам первого полугодия 2016 года достиг 70% от доли рынка, свидетельствуют итоги исследования "Консалтинговой группы А-95".

Так, согласно данным ГФС, за первое полугодия 2016 года в городской бюджет Киева перечислено 60,452 млн грн сбора с розничного оборота подакцизных товаров (так называемого розничного акциза) от реализации сжиженного газа.

Отмечается, что средняя ставка розничного акциза составила 1,17 грн за литр, и указанный объем средств был уплачен с реализации приблизительно 28,4 тысяч тонн сжиженного газа. В то же время, по данным "Консалтинговой группы А-95", объем столичного рынка данного топлива в указанный период составил около 90 тысяч тонн.

По словам аналитика "Консалтинговой группы А-95" Артема Куюна, таким образом, в первом полугодии 2016 года розничный акциз сжиженного газа был уплачен всего с 30% продаж, а потери бюджета оцениваются в 140 млн грн.

Эксперты считают, что причиной убытков является растущая сеть нелегальных автомобильных газозаправочных пунктов, число которых, по оценкам экспертов и городской власти, может достигать 300 единиц, что значительно превышает количество легальных объектов газоснабжения.

Причиной возникновения нелегальных АГП, при этом, является введение розничного акциза в 2015 году.

"Большинство нелегальных АЗС торгует без кассовых аппаратов, превращая розничный акциз в свой заработок и конкурентное преимущество перед добросовестными операторами. Объемы безналоговой торговли будут возрастать и далее, но уже за счет нынешних плательщиков этого налога, которые будут вынуждены уходить в тень, чтобы сохранить свой бизнес", – отметил Артем Куюн.

Исправить сложившуюся ситуацию, по мнению экспертов, может ликвидация розничного акциза в его нынешнем виде, с переносом данной ставки в базовый акциз, поддающийся более эффективному администрированию.

Ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в своей статье для ZN.UA писал, что в Министерстве финансов на уровне высшего руководства заблокировали реформу так называемого розничного акциза на топливо, на необходимости которой сегодня настаивают участники рынка нефтепродуктов, депутаты профильного комитета Верховной Рады, представители АМКУ, Ассоциации городов Украины и "налогового крыла" самого Минфина.

По словам автора, в результате действия данного акциза, толкающего участников рынка к торговле мимо кассы, недоимка местных бюджетов в 2016 году ожидается на уровне 2 млрд грн.

Подробнее о розничном акцизе на топливо и проблемах его реформирования читайте в статье Сергея Куюна "Минфин переходит в оппозицию" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".