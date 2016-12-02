Доллар США дорожает, и это плохо для мировой экономики – The Economist

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

У стран, которые привыкли занимать в долларах, будут проблемы.

После победы Трампа доллар начал стремительно дорожать, и это плохая новость для стран, чьи долги в американской валюте. Flickr/Pictures of Money

Важнейшая валюта мира играет мускулами. Через три недели после победы Дональда Трампа на президентскихдоллар продемонстрировал наиболее резкий рост стоимости в отношении к корзине валют других богатых стран.

Если сравнивать со стоимостью доллара в 2011 году, когда он был самым дешевым, то сейчас американская валюта на 40% дороже. В соотношении с валютами развивающихся стран, он также вырос. Китайский юань упал до самого низкого уровня с 2008 года. В Пекине собираются ужесточить ограничения на зарубежные поглощения китайских компаний, чтобы уменьшить внутреннее давление. Индия, которая сама создала себе проблемы, тоже наблюдает, как ее валюта упала до самого низкого за все время курса. А другие азиатские валюты также опустились до уровней, которые мир не видел со времен кризиса 1997-1998 годов.

Об этом сегодня пишет The Economist, добавляя, что американская валюта постепенно укреплялась на протяжении лет. Но последний резкий скачок указывает на перспективу изменения в экономической политике Америки. Масса денег инвесторов поставлена на то, что Трамп сократит налоги и начнет больше тратить на обновление американской инфраструктуры.

Значительное фискальное ужесточение приведет к тому, что Федеральный резерв увеличит процентную ставку более быстрыми темпами из-за инфляции. Доходность американских бондов только за избирательную ночь подскочили до 2,3% с 1,7%. Дальнейший рост этого показателя может привлечь приток капитала.

Резвый рост крупнейшей экономики мира может показаться чем-то таким, чему стоит радоваться. В пример часто ставят первый президентский срок Рональда Рейгана, в течение которого бюджетный дефицит расширился, процентная ставка выросла, а доллар подорожал. Однако тогда это создало проблемы за рубежом. На этот раз последствия могут быть еще более сложными. Хотя на американскую экономику приходится определенная часть мировой, значение глобальных финансовых и кредитных рынков невиданно возросло. Зеленая банкнота стала играть более важную роль. И именно это делает дорогой доллар опасным как для мира, так и для Америки.

Издание отмечает, что влияние американской торговли на протяжении лет уменьшалось. С 1994 года количество стран, для которых Америка стала главным рынком, сократилось с 44 до 32. Но доминирование доллара как основной валюты для обмена и сохранения стоимости осталось. Некоторые аспекты могущества зеленой банкноты очевидны. Оценки указывают, что фактическая долларовая зона в 2014 году, которая включает Америку и все страны, чьи валюты движутся синхронно с американской, фактически охватывает 60% населения планеты, а также 60% мирового ВВП.

Другие элементы сложнее обнаружить. К примеру, количество случаев долларового финансирования за пределами Америки на протяжении последних лет выросло. Богатство и жажда к финансированию развивающихся стран возрастает. Поэтому и спрос на доллар увеличивается. После финансового кризиса низкая процентная ставка в США заставила пенсионные фонды искать более существенные доходы в другом месте. Поэтому они начали покупать долларовые бонды, выпущенные в таких сомнительных местах, как Мозамбик и Замбия, а также ценные бумаги компаний из крупных развивающихся стран. Все эти эмитенты были более рады получать займы в долларах по низким процентным ставкам, чем получать кредитование дома.

За прошлый год общая оценка таких долларовых долгов выросла до почти 10 триллионов долларов. Треть этой суммы приходится на развивающиеся рынки. Когда доллар дорожает, он тянет за собой и обслуживание долгов. Но боль, вызванный дорогой зеленой банкнотой, выходит за пределы тех, кто задолжал в американской валюте. Потому что дешевые оффшорные займы часто влекли рост локального кредитования. Вливания капиталов повышали стоимость локальных активов, поощряя дальнейшее заимствование. Не все те игроки развивающихся рынков, кто получил в долг в долларах оказались готовыми инвестировать. Часто деньги оказывались на счетах в банках, где их могли снова повторно одолжить. Или же они использовались для финансирования других фирм.

Сильный доллар заставляет этот процесс двигаться в обратном направлении. Из-за роста стоимости зеленой купюры заемщики пытаются получить обратно наличные, чтобы обслуживать собственные долги, которые тоже подорожали. Начинается отток капитала, а стоимость активов падает. Поэтому не удивительно, что будущее кредитование за пределами Америки как никогда привязано к судьбе доллара. Не случайно в наиболее проигрышном положении из-за недавнего скачка американской валюты оказались такие страны, как Бразилия, Чили и Турция, у которых есть большие долги в долларах.

Напомним, что Украина также использует доллар США для создания собственных валютных резервов. Недавно сообщалось, что международные резервы Украины с начала ноября сократились на 300 млн долларов.

С начала войны в Донбассе Киев получил долговые гарантии от США, на основе которых выпустил свои евробонды. В конце сентября Украина получила 1 млрд долларов, разместив пятилетние под гарантии США. Первый выпуск еврооблигаций на 1 млрд долларов под госгарантии США еще был осуществлен два года назад, в мае 2014 года. Второй транш госгарантий Украина получила спустя год, в мае 2015-го. Ожидалось, что Украина получит третий транш на 1 млрд еще осенью 2015 года. Однако США связали его выделение с проведением реформ в Украине, в том числе, антикоррупционных, а также с решением МВФ о выделении своего кредита.