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Долги украинцев за газ выросли почти на 17%

3 мая в 17:43

Задолженность населения по оплате за отопление и горячее водоснабжение увеличилась на 8,8%.

тарифы ЖКХ субсидия
За услуги водоснабжения и водоотведения украинцы платят лучше, чем за другие услуги
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Долги украинцев по оплате за природный газ с начала года по 31 марта 2017 года выросли на 16,7% - до 7,117 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, за отчетный период задолженность населения по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение выросла на 8,8% - до 10,355 млрд грн, а за содержание домов и придомовых территорий на 4,3% - до 2,5 млрд грн.

Сообщается также, что за первый квартал этого года снизилась задолженность населения по оплате услуги водоснабжения и водоотведения (на 11,8%) - до 1,3 млрд грн и за вывоз бытовых отходов (на 9,6%) - до 345,5 млн грн.

По данным Госстата, общий уровень начислений по оплате жилищно-коммунальных услуг для населения с 1 января по 31 марта 2017 года составил 33,5 млрд грн, из которых было уплачено 28,6 млрд грн. Таким образом, уровень оплаты составил 85,3%.

Отмечается, что самый низкий уровень оплаты (77,6%) фиксировался при оплате стоимости газа.

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Напомним, что за прошлый год общая сумма задолженности населения Украины по оплате услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 млрд грн, то есть более чем в два раза.

Подробнее о ситуации в сфере ЖКХ читайте в статье Юлии Самаєвої "В заложниках безощадності" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги оплата население задолженность услуга ЖКХ долг
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