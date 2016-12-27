Долги по зарплате в Украине превысили 2 млрд грн

Более половины долга по зарплате образовано в Луганской, Донецкой и Харьковской областях.

Три четверти долгов по зарплате сформированы в промышленности Андрей Товстыженко, ZN.UA

В течение ноября 2016 года общая сумма задолженности по выплатеувеличилась на 2,1%, или на 42,0 млн грн, и на 1 декабря составляла 2004,0 млн грн, сообщает Государственная служба статистики.

На начало декабря основная доля общей суммы долга приходилась на промышленность (74,6%), транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность (9,6%). При этом больше половины долга образовано в Луганской (23,0%), Донецкой (17,8%) и Харьковской (10,9%) областях.

Задолженность работникам экономически активных предприятий возросла в ноябре на 3,1%, или на 40,3 млн грн, и на 1 декабря составляла 1331,0 млн грн.

Госстат Украины

По данным опроса Центра Разумкова, в конце ноября почти все украинцы (94,0%) слышали о планах правительства с 1 января 2017 года повысить минимальную зарплату в Украине до 3200 грн в месяц. Относительное большинство опрошенных (44,1%) считают, что повышение минимальной зарплаты до 3200 грн в месяц не повлияет на их материальное положение. Треть респондентов (33,9%) ожидают, что повышение минимальной зарплаты повлияет на их материальное положение положительно, а 13,1% – что отрицательно. 8,9% опрошенных затруднились с ответом.