Долг банков перед НБУ по рефинансированию сократился до 81 млрд грн

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С начала года объем задолженности снизился на 23,4%.

Долг банков перед НБУ по рефинансированию снизился на 23,4% watman / Depositphotos

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования в сентябре снизился на 290 млн грн, или на 0,4%, – до 81,043 млрд грн, свидетельствуют данные НБУ.

Так, за этот период объем размещения банками средств на депозитных сертификатах НБУ вырос на 2,767 млрд грн, или на 8,5%, – до 35,423 млрд грн.

Согласно приведенным данным, с начала года объем задолженности по кредитам рефинансирования снизился на 23,4%, объем средств на депосертификатах также снизился – на 60,6%.

Возврат "рефинанса" стал бизнесом для владельцев банков и чиновников НБУ. Как писало ZN.UA в статье "Где деньги?", если отвлечься от шквала страстей и эмоций, которым сопровождается нынешняя расчистка банковского сектора, то в сухом остатке страна имеет очень даже печальный результат. А именно: более 100 млрд грн розданного банкам-"зомби" рефинансирования не только ушли на фактическую поддержку бизнесов их собственников, но и перетекли на валютный и другие рынки. И вылились в конечном итоге в троекратную девальвацию национальной валюты и 60-процентную инфляцию, сейчас такой тяжелейшей ценой выплачиваемую экономикой (посредством баснословной цены банковских кредитов) и гражданами (из собственных кошельков на рынках и в магазинах).