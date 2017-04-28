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"Дочку" российского "Внешэкономбанка" докапитализируют на 12 млрд грн

28 апреля в 13:56

Кредитный портфель "Проминвестбанка" составляет около 40 млрд грн.

Проминвестбанк
«Проминвестбанк» докапитализируют
finbalance.com.ua
Правление "Проминвестбанка" приняло решение о докапитализации финучреждения на 12 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"27 апреля 2017 года состоялось годовое собрание акционеров "Проминвестбанка", на котором утверждены результаты деятельности банка за 2016 год и принято решение об увеличении уставного капитала банка с новой эмиссией акций на 12 млрд грн", - говорится в сообщении. 

По состоянию на 1 апреля 2017 года кредитный портфель банка составляет около 40 млрд грн. Средства клиентов, включая и депозитные вклады, - 8,33 млрд грн. Уставный капитал банка - 40,62 млрд грн.

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Напомним, что ранее глава "Внешэкономбанка" Сергей Горьков заявил, что скоро будет принято окончательное решение по сделке о продаже украинского "Проминвестбанка".  Возможный покупатель – группа ОТР.

После этого в венгерской банковской группе ОТР заявили, что находятся на предварительной стадии переговоров по покупке одного украинского актива, но это не украинская "дочка" российского "Внешэкономбанка" - "Проминвестбанк". 

Президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснулись ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО  "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".

 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги банк Россия санкции активы
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