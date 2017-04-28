"Дочку" российского "Внешэкономбанка" докапитализируют на 12 млрд грн

Кредитный портфель "Проминвестбанка" составляет около 40 млрд грн.
"27 апреля 2017 года состоялось годовое собрание акционеров "Проминвестбанка", на котором утверждены результаты деятельности банка за 2016 год и принято решение об увеличении уставного капитала банка с новой эмиссией акций на 12 млрд грн", - говорится в сообщении.
По состоянию на 1 апреля 2017 года кредитный портфель банка составляет около 40 млрд грн. Средства клиентов, включая и депозитные вклады, - 8,33 млрд грн. Уставный капитал банка - 40,62 млрд грн.
Напомним, что ранее глава "Внешэкономбанка" Сергей Горьков заявил, что скоро будет принято окончательное решение по сделке о продаже украинского "Проминвестбанка". Возможный покупатель – группа ОТР.
После этого в венгерской банковской группе ОТР заявили, что находятся на предварительной стадии переговоров по покупке одного украинского актива, но это не украинская "дочка" российского "Внешэкономбанка" - "Проминвестбанк".
Президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснулись ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".
ZN.UA