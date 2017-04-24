Добыча угля в Украине в I квартале упала на 11,3%

В марте добыча уменьшилась на 17,7%.

Добыча угля существенно снизилась Добыча каменного угля в Украине в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократилась до 6,7 млн тонн или на 11,3%. Об этом сообщила Государственная служба статистики в отчете по промышленному производству в Украине.

При этом добыча угля в марте 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года уменьшилась на 17,7% и составила 2 млн тонн.

Напомним, добыча угля в Украине существенно сократилась с начала боевых действий на Донбассе весной 2014 года, ведь именно там находилась большая часть угольных шахт страны.

Сообщалось, что в конце января активисты, среди которых много ветеранов АТО, есть и несколько народных депутатов, начали неофициальную блокаду Донбасса. А 15 марта, СНБО в ходе экстренного заседания было принято решение приостановить перемещение грузов (в т.ч. угля) через линию столкновения в Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом президента Украины.

В январе-феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года угольные предприятия увеличили добычу рядового угля на 11,3% (на 750,8 тыс. тонн) – до 7 млн 367,9 тыс. тонн. Добыча коксующегося угля снизилась на 24,2% (на 338,3 тыс. тонн) – до 1 млн 58,5 тыс. тонн, тогда как энергетического угля возросла на 16,5% (на 891,3 тыс. тонн) – до 6 млн 309,4 тыс. тонн.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом Украина увеличила добычу рядового угля на 2,8% (на 1 млн 119,4 тыс. тонн) – до 40 млн 864,1 тыс. тонн. В том числе добыча коксующегося угля возросла на 0,4% (на 36,3 тыс. тонн) – до 8 млн 361,4 тыс. тонн, энергетического на 3,4% (на 1 млн 83,1 тыс. тонн) - до 32 млн 502,7 тыс. тонн.