Для повышения минимальной зарплаты нужно привлечь в бюджет 38 миллиардов гривень – Рева

Министр соцполитики заверил, что правительство знает, где взять эти средства.

В Кабмине рассчитывают повысить "минималку" бюджетникам за счет детенизации зарплат в частном секторе tovstyzhenko.com

Для обеспечения повышенияв месяц доходная часть бюджета должна быть увеличена еще на 38 миллиардов гривень, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

Министр уточнил, что правительство планирует привлечь эти средства за счет детенизации зарплат в частном секторе.

"38 миллиардов гривень дополнительно будет привлечена в бюджет в результате повышения минимальной заработной платы и приблизительно такая же сумма пойдет на расходы", – сообщил Рева журналистам после внеочередного заседания Кабинета министров в четверг, 3 ноября.

Как сообщалось, вечером 3 ноября Кабмин одобрил доработанный проект бюджета на 2017 год, предусматривающий увеличение минимальной зарплаты до 3200 гривень.

Ранее премьер министр Владимир Гройсман заявил о намерении увеличить в проекте государственного бюджета на 2017 год размер минимальной зарплаты в два раза – до 3200 гривень в месяц. Эту информацию подтвердил также президент Петр Порошенко.

В то же время, советник украинского президента Лешек Бальцерович назвал решение о повышении минимальной зарплаты "неприятным сюрпризом" от Кабинета министров, обратив внимание, что оно было озвучено без предоставления соотвествующих расчетов. По его мнению, сокращение бедности в будущем не может быть гарантированным без сбалансированного бюджета, снижение инфляции и улучшение бизнес-среды.

Как пишет эксперт "Реанимационного пакета реформ" Марианна Онуфрик в своем материале для ZN.UA, решение Кабмина можно охарактеризовать как неоднозначное и недостаточно продуманное, поэтому прежде всего стоит увидеть реальные расчеты, а не декларации.

Подробнее о повышении минимальной зарплаты и проекте государственного бюджета на 2017 год читайте в статье "Повышение минимальной зарплаты: откуда деньги?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".