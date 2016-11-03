Для повышения минимальной зарплаты нужно привлечь в бюджет 38 миллиардов гривень – Рева

Министр соцполитики заверил, что правительство знает, где взять эти средства.
Министр уточнил, что правительство планирует привлечь эти средства за счет детенизации зарплат в частном секторе.
"38 миллиардов гривень дополнительно будет привлечена в бюджет в результате повышения минимальной заработной платы и приблизительно такая же сумма пойдет на расходы", – сообщил Рева журналистам после внеочередного заседания Кабинета министров в четверг, 3 ноября.
Как сообщалось, вечером 3 ноября Кабмин одобрил доработанный проект бюджета на 2017 год, предусматривающий увеличение минимальной зарплаты до 3200 гривень.
Ранее премьер министр Владимир Гройсман заявил о намерении увеличить в проекте государственного бюджета на 2017 год размер минимальной зарплаты в два раза – до 3200 гривень в месяц. Эту информацию подтвердил также президент Петр Порошенко.
В то же время, советник украинского президента Лешек Бальцерович назвал решение о повышении минимальной зарплаты "неприятным сюрпризом" от Кабинета министров, обратив внимание, что оно было озвучено без предоставления соотвествующих расчетов. По его мнению, сокращение бедности в будущем не может быть гарантированным без сбалансированного бюджета, снижение инфляции и улучшение бизнес-среды.
Как пишет эксперт "Реанимационного пакета реформ" Марианна Онуфрик в своем материале для ZN.UA, решение Кабмина можно охарактеризовать как неоднозначное и недостаточно продуманное, поэтому прежде всего стоит увидеть реальные расчеты, а не декларации.
Подробнее о повышении минимальной зарплаты и проекте государственного бюджета на 2017 год читайте в статье "Повышение минимальной зарплаты: откуда деньги?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA