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Для повышения минимальной зарплаты нужно привлечь в бюджет 38 миллиардов гривень – Рева

3 ноября в 21:36

Министр соцполитики заверил, что правительство знает, где взять эти средства.

Зарплата в конверте
В Кабмине рассчитывают повысить "минималку" бюджетникам за счет детенизации зарплат в частном секторе
tovstyzhenko.com
Для обеспечения повышения минимальной заработной платы до 3200 гривень  в месяц доходная часть бюджета должна быть увеличена еще на 38 миллиардов гривень, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

Министр уточнил, что правительство планирует привлечь эти средства за счет детенизации зарплат в частном секторе.

"38 миллиардов гривень дополнительно будет привлечена в бюджет в результате повышения минимальной заработной платы и приблизительно такая же сумма пойдет на расходы", – сообщил Рева журналистам после внеочередного заседания Кабинета министров в четверг, 3 ноября.

Как сообщалось, вечером 3 ноября Кабмин одобрил доработанный проект бюджета на 2017 год, предусматривающий увеличение минимальной зарплаты до 3200 гривень.

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Ранее премьер министр Владимир Гройсман заявил о  намерении увеличить в проекте государственного бюджета на 2017 год размер минимальной зарплаты в два раза – до 3200 гривень в месяц. Эту информацию подтвердил также президент Петр Порошенко.

В то же время, советник украинского президента Лешек Бальцерович назвал решение о повышении минимальной зарплаты  "неприятным сюрпризом" от Кабинета министров, обратив внимание, что оно было озвучено без предоставления соотвествующих расчетов. По его мнению, сокращение бедности в будущем не может быть гарантированным без сбалансированного бюджета, снижение инфляции и улучшение бизнес-среды.

Как пишет эксперт "Реанимационного пакета реформ" Марианна Онуфрик в своем материале для ZN.UA, решение Кабмина можно охарактеризовать как неоднозначное и недостаточно продуманное, поэтому прежде всего стоит увидеть реальные расчеты, а не декларации.

Подробнее о повышении минимальной зарплаты и проекте государственного бюджета на 2017 год читайте в статье "Повышение минимальной зарплаты: откуда деньги?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги зарплата Кабин бюджет
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