Директор Авдеевского коксохима надеется избежать остановки завода, если не будет прямых попаданий

Сейчас завод работает лишь на треть от "дообстрельной" мощности.

АКХЗ будет продолжать работу, несмотря на боевые действия Facebook/Musa Magomedov

Авдеевкий коксохимический завод продолжит работу, производя кокс и подавая тепло в дома, если его мощности не пострадают от обстрелов боевиков, заявил директор предприятия Мусса Магомедов.

По его словам, в данный момент, основная задача по обеспечению дальнейшей работы завода связана с ремонтом ведущих к нему железнодорожных путей.

"Мы надеемся, что сможем не остановиться, если не будет каких-либо прямых попаданий или если не будет каких-то "сверх" вещей. Сейчас основная задача – отремонтировать два железнодорожных полотна между нами и Очеретяной – это единственный путь от завода в "большой мир". Оба полотна перебиты, но надеемся, что до обеда сможем их восстановить – сможем вывозить кокс и получать уголь", – указал он в эфире телеканала "112 Украина".

Магомедов сообщил, что сегодня предприятие работает лишь на треть от дообстрельной мощности.

"Сейчас мы производим две с половиной тысячи тонн кокса, тогда как можем производить десять. До обстрела производили 6500, то есть треть от дообстрельной мощности", – отметил директор.

Он также рассказал, что ночью завод столкнулся со сложностями при обогреве домов из-за слишком низких температур.

"Ночью было достаточно напряженно из-за температурных режимов. Не хватало коксового газа на обогрев батарей. У нас температура подачи воды на город была снижена, но где-то с 5:40 мы смогли добавить температуру. Я надеюсь, что в течение двух часов температура воды на город должна подняться до приемлемого уровня", - отметил директор предприятия.

Ранее Муса Магомедов. что если Авдеевский коксохим остановится при такой низкой температуре, то завод перестанет существовать. По его словам, на заводе уже законсервировали два цеха.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле данного населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов боевиов нарушено тепло- и энергоснабжение города, частично приостановил работу коксохимический завод. В ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение, утром началась эвакуация. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".