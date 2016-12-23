Deutsche Bank выплатит более 7 миллиардов долларов по иску американского минюста

Немецкий банк и минюст США заключили мировое соглашение.

Немецкий банк заплатит крупный штраф американцам marketwatch.com

Deutsche Bank выплатит 3,1 млрд долларов штрафа и возместит еще 4,1 млрд долларов своим американским клиентам по результатам мирового соглашения, достигнутого с министерством юстиции США по иску о манипуляции на рынке ценных бумаг в 2008 году.

Как сообщает Reuters, в США считают, Deutsche Bank, как и ряд других крупных банков во время мирового финансового кризиса 2008 года, занижал оценки рисков по ценным бумагам, которые были в итоге проданы американским ипотечным компаниям Fannie Mae и Freddie Mac, тесно связанным с правительством США.

Ранее минюст США намеревался вытребовать у Deutsche Bank 14 млрд долларов штрафов и компенсаций.

Как сообщалось, Федеральное агентство Federal Housing Finance Agency (FHFA), занимающееся надзором за операциями на рынке недвижимости, еще в 2011 году обвиняло целый ряд банков в сомнительных ипотечных операциях. В агентстве считают, что во время ипотечного бума в США банки предоставляли ложную информацию о кредитоспособности должников. В результате две крупные ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac, которые подконтрольны агентству, понесли убытки на сумму свыше 30 млрд долларов. Впоследствии из возместили за счет бюджетных средств. Ранее претензии по поводу ипотечного кризиса американские власти предъявляли к Bank of America, JP Morgan Chase и Goldman Sachs. Кроме того, от швейцарского банка UBS США хотели получить компенсацию в размере 4,5 млрд долларов.