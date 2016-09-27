Deutsche Bank может потащить за собой на дно евро – The Telegraph

Берлин не может сделать для себя исключение и спасти свой банк, когда позволил банковским системам других стран страдать от накопившихся проблем.

Deutsche Bank может потянуть на дно евро. tupungato / Depositphotos

Слова "Германия" и "банковский кризис" до этого времени казались невозможным сочетанием. Немецкие банки, как и немецкая экономика, в глазах всего мира были настолько прочными и непоколебимыми, что никто даже не предполагал, что у них могут быть проблемы.

А тем временем становится все сложнее игнорировать "замедленную аварию" при участии Deutsche Bank или избежать ощущения, что что-то плохое происходит в финансовом учреждении, которое до этого считалось сильнейшим в Европе.

Об этом на страницах The Telegraph пишет Мэтью Линн, напоминая, что вчера цена акций Deutsche Bank рухнула до самого низкого уровня за 27 лет. А канцлер Германии Ангела Меркель в выходные сказала, что правительство не будет спасать банк.

Автор отмечает, что если немецкое правительство действительно поступит, так как говорит Меркель, тогда все контрагенты Deutsche Bank включительно с другими европейскими банками и институтами, с которыми он работает, начнут серьезно нервничать из-за связи с ним.

"Как мы знаем из кризиса 2008 года, когда уверенность начинает исчезать, у банка начинаются очень большие неприятности. На самом деле, если Deutsche Bank терпит крах, все больше кажется вероятным, что он потянет Меркель с собой, а заодно и евро", - считает автор.

Он добавляет, что можно, конечно, поставить под сомнение спасение всех банков во время мирового кризиса 2008 года. Вероятно, что мир сейчас чувствовал бы себя лучше, если бы позволил тогда нескольким из них развалиться. Однако, по мнению автора, Меркель все равно играет с огнем.

Рынки, инвесторы и финансовые институты традиционно считают, что крупные банки слишком большие, чтобы рушиться. И проникаться их финансовым положением не стоит, потому что правительства всегда придут их спасать. Но Германия, похоже, решила стать исключением из этого правила и она не хочет спасать Deutsche Bank, а возможно и другого крупного игрока – Commerzbank, который не кажется здоровым.

"Сможет ли кто-то заключить сделку на несколько миллиардов с Deutsche Bank сейчас и надеяться на дивиденды в следующем месяце? Нет, конечно же. Риск в том, что доверие испаряется, и когда оно исчезнет, банк можно считать умершим", - говорится в статье.

Конечно, позицию канцлера Германии можно понять. Меркель и ее страна взяли на себя роль "стража" финансовой ответственности в пределах еврозоны. Два года назад она позволила Greek bank упасть на дно, чтобы заставить правительство греческих радикалов из партии Syriza быть более дисциплинированными и рассудительными. В этом году начал разворачиваться банковский кризис в Италии из-за накопления неплатежеспособных должников. Германия настаивала на введении в еврозоне правила, которое обяжет вкладчиков взять на себя часть потерь, если банк в затруднении.

Если бы Германия на фоне этой истории развернулась и сказала, что будет спасать собственный банк, хотя позволила другим пасть, это выглядило бы лицемерно. Берлин бы не смог сохранить жесткий подход к проблемам Рима или Афин.

Но если Deutsche Bank терпит крах и немецкое правительство не придет его спасать, это будет серьезным ударом по крупнейшей экономике Европы так же, как и по мировой финансовой системе. Никто не может сейчас точно сказать, какими будут потери в таком случае. Но почти точно можно предположить, что вслед произойдет фатальный взрыв в итальянской банковской системе, а французские и испанские банки будут на очереди. Автор замечает, что последствия могут быть даже хуже. Учитывая почти нулевой экономический рост Италии и Франции, а также Brexit, еврозоне будет тяжело справиться с таким потрясением.

Акции Deutsche Bank потеряли еще 6% от своей стоимости и опустились до 10,72 евро за одну. Это более чем на треть меньше, чем было в разгар мирового финансового кризиса.

Ранее издание The Economist писало, что Deutsche Bank не может себе позволить уплату крупного штрафа в США. В 2015 году он потерял 7,4 миллиарда долларов. Исполнительный директор Джон Крайан приостановил выплату дивидендов и сказал владельцам акций не ждать прибылей в 2016 году. После последнего обвала цены акций банка, он вышел на торги с четвертью бухгалтерской стоимости всех своих активов. На этой неделе Американская федеральная корпорации страхования депозитов опубликовала данные, которые свидетельствуют, что из 10 крупных банков в затруднении над Deutsche Bank нависла величайшая угроза.