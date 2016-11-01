Депутаты отменили повышение своей зарплаты

Инициатива депутатов поднять себе зарплату не нашла поддержки ни в правительстве, ни в обществе. Решение отменили.

Вместо 40 тыс. грн депутаты будут по-прежнему получать всего 17,6 тыс. грн Василий Артюшенко, ZN.UA

Верховная Рада отменила ранее принятое ранее решение об увеличении заработной платы народным депутатам. Постановление №5323 поддержали 264 народных депутата.

20 октября Верховная Рада одобрила постановление "О выводах и предложениях к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2017 год". В целом документ №5000-П поддержали 230 народных депутатов.

Постановление предусматривало повышение заработных плат народных депутатов уже с 1 января 2017 года.

Так, зарплата председателя Верховной Рады должна была составить 30 минимальных зарплат, то есть 48 тыс. грн. Вице-спикерам предлагалось платить 28 минимальных зарплат, что равно 44,8 тыс. грн, главам комитетов – 43,2 тыс. грн – 27 минимальных зарплат.

Зарплаты заместителей глав комитетов, а также заместителей руководителей фракций предлагалось повысить до 41,6 тыс. грн (26 минимальных), глав подкомитетов и членов комитетов - до 25 минимальных зарплат или 40 тыс. грн.

Премьер-министр Владимир Гройсман в связи с этим заявил, что на повышение зарплат народным депутатам нет денег ни в бюджете на нынешний 2016 год, ни в проекте госбюджета на следующий, 2017 год, поскольку это решение принималось Верховной Радой без согласования с Кабмином.

Как сообщалось, заработная плата народных депутатов с 15 апреля 2016 года выросла почти в три раза – с 6400 грн (около 250 долларов) до 17 650 грн (700 долларов по апрельскому курсу).