Депутаты добились уголовного дела против Насирова из-за долгов "Укрнафты"

Глава ГФС так и не предоставил депутатам запрашиваемую информацию о задолженности крупнейшей нефтедобывающей компании.

Насиров доработался до уголовного дела от ГПУ sfs.gov.ua

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров попал под уголовное производство по делу о невыполнении служебных обязанностей руководством ГФС в ситуации с налоговым долгом "Укрнафты". Расследование начала Генеральная прокуратура Украины после обращения народных депутатов.

Официальный ответ от ГПУ опубликовала депутат Виктория Войцицкая на своей странице в Facebook.

"Генеральная прокуратура по результатам рассмотрения моего и Андрея Журжия заявления о совершении уголовного преступления председателем Государственной фискальной службы открыла уголовное производство по факту невыполнения должностными лицами ГФС Украины законных требований народных депутатов Украины", – сообщила Войцицкая.

Она отметила, что на протяжении восьми месяцев депутаты так и не смогли получить от ГФС информацию относительно суммы налогового долга по уплате "Укрнафтой" рентной платы за пользование недрами по каждому объекту отдельно.

"Непредоставление председателем ГФС Украины запрашиваемой информации является прямым препятствием деятельности народных депутатов Украины", – подчеркнула Войцицкая.

В середине апреля Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное производство в отношении должностных лиц ГФС за служебную подделку официальных документов. А в конце мая НАБУ завело дело в отношении главы фискальной службы Романа Насирова по фактам, касающимся "Укрнафты".

Кроме этого, в конце мая главное следственное управление ГПУ начало досудебное расследование по делу о невыполнении служебных обязанностей председателем наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" Андреем Коболевым.

Напомним, что по последним имеющимся данным, "Укрнафта" задолжала госбюджету 15,3 млрд грн налогов по состоянию на начало июля 2016 года (с учетом пени и штрафных санкций).