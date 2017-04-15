Дефицит ПФ при повышении пенсий необходимо зафиксировать на нынешней отметке в 140 млрд грн - Рева

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Законопроект о пенсионной реформе должен быть представлен в Раде до 16 мая.

Повышать пенсии за счет дальнейшего роста дефицита ПФ нельзя, считают в Минсоцполитики

В ходе реализации пенсионной реформы правительство не должно допустить роставыше нынешней отметки в 140 млрд грн, заявил министр социальной заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью ZN.UA.

По его словам, законопроект о пенсионной реформе должен быть представлен до 16 мая.

"До 16 мая мы должны представить соответствующий законопроект в ВР. Пенсионная — ключевая реформа. В стране, ведущей гибридную войну, где 134 млрд грн тратится на оборону, платить 140 млрд за мизерные пенсии — преступление. А если мы их повысим, то должны сказать, что 140 млрд грн мы фиксируем, а все остальные надбавки финансируем только за счет наших дополнительных доходов", - заявил министр.

Отвечая на вопрос о намерении правительства зафиксировать дефицит ПФ в 140 млрд грн, Рева уточнил, что сейчас речь идет о том, чтобы не допустить его увеличения.

"На данном этапе речь идет о том, что мы не должны допустить его увеличения. Уменьшить мы его не сможем. Когда экономика заработает (а тенденции положительные), и зарплаты начнут расти, дефицит станет незначительным", - указал он.

Напомним, что, согласно данным премьер-министра Владимира Гройсмана, дефицит Пенсионного фонда сегодня составляет 141 млрд грн.

Подробнее о реализации пенсионной реформы читайте в интервью Андрея Ревы ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".