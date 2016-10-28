Дефицит госбюджета Украины достиг 63 млрд грн

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За сентябрь "дыра" в госказне увеличилась сразу на 20 млрд грн.

Нацбанк Украины/Facebook

Государственный бюджет Украины в сентябре 2016 года сведен с дефицитом в 20,465 млрд грн. Еще месяц назад, в августе, профицит (превышение доходов над расходами) составлял 7 млрд грн.

В целом за девять месяцев с начала года (в январе-сентябре-2016) дефицит госбюджета увеличился до 63,401 млрд грн. В прошлом году за этот же период был зафиксирован профицит в размере 8,797 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.

Ранее в интервью ZN.UA глава Государственной фискальной службы Роман Насиров сообщил, что, по оценкам ГФС, во втором полугодии есть риск невыполнения госбюджета по доходам. По его словам, по некоторым статьям "ситуация очень напряженная".

"В основном речь о рентных платежах — на янтарь, на газ. Там есть объективные причины и проблемы: показатели по этим статьям завышены... Ожидания по добыче не соответствуют действительности, а взять ренту за недобытый газ невозможно", - пояснял он.

Кроме того, одной из причин снижения поступления доходов Насиров назвал укрепление гривни: "В комплексе это хорошо, но с точки зрения выполнения доходной части бюджета — плохо. И по налоговому направлению, и, особенно, по таможенному направлению, ведь там поступления формируются в основном из долларовой стоимости, и в итоге мы получаем не плюс, а минус".