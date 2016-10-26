Глава Минфина ждет, что после увеличения "минималки" украинцы будут реже обращаться за субсидиями

По мнению министра, количество людей, которые оформляют субсидии, сократится "со временем".

Данилюк ожидает, что после повышения минимальной зарплаты государству придется меньше выделять средств на субсидии из бюджета Пресс-служба Кабмина Украины

Министр финансов Украины Александр Данилюк убежден, что минимальная зарплата на уровне 3200 гривень позволит многим отказаться от помощи государства в вопросе оплаты коммунальных услуг.

"Мы рассчитываем, что количество субсидиантов со временем уменьшится из-за увеличения минимальной зарплаты, о чем было принято решение сегодня как совместное предложение президента и правительства, так и через заложенные в проекте бюджета на 2017 год положения о повышении социальных стандартов", - цитирует слова Данилюка УНИАН.

А тем временем, по состоянию на 21 октября субсидии получили 6,1 миллионов семей в Украине. Ожидается, что это количество возрастет до 8,5 миллионов.

Ранее Кабинет министров Украины принял решение о введении возможности оплачивать счета за централизованное отопление на протяжении нескольких месяцев. Новация будет распространяться только на тех граждан, которые не получают жилищные субсидии. В месяц обращения необходимо будет оплатить 50% счета, другую часть - равномерно в течение апреля-сентября следующего года, до начала следующего отопительного сезона