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Данилюк сообщил о готовности Рады поддержать изменения в Налоговый кодекс

5 декабря в 23:27

Президент Порошенко обсудил законопроекты с членами фракции БПП.

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Глава Минфина оптимистично оценивает перспективы правительственных поправок в Налоговый кодекс
Пресс-служба Кабмина Украины
Министр финансов Александр Данилюк считает, что Верховная Рада поддержит правительственные законопроекты, направленные на реформирование бюджетной и налоговой сферы.

"Есть согласие фракций, есть поддержка фракций тех законопроектов, которые были наработаны - это и изменения в Налоговый кодекс, в частности, антикоррупционный законопроект, который был подготовлен правительством и направлен на реформирование Государственной фискальной службы", – сообщил Данилюк после заседания парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" вечером в понедельник, 5 декабря, передает "РБК-Украина".

Министр также заверил, что в парламенте также найдется достаточно голосов для внесения изменений в бюджетное законодательство.

"Соответствующие законодательные инициативы сегодня обсудили народные депутаты из БПП с президентом Петром Порошенко", – уточнил Данилюк.

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Как пишет народный депутат Андрей Журжий в своей статье для ZN.UA, представленный Министерством финансов Украины проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" в целом можно считать хорошей базой законодательства для улучшения условий ведения бизнеса и уменьшения давления фискальной службы на налогоплательщиков.

Подробнее о налоговой реформе читайте в  интервью Юлии Самаевой с главой профильного комитета ВРУ Ниной Южаниной в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Данилюк госбюджет Налоговый кодекс
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