Данилюк сообщил о готовности Рады поддержать изменения в Налоговый кодекс

Президент Порошенко обсудил законопроекты с членами фракции БПП.

Глава Минфина оптимистично оценивает перспективы правительственных поправок в Налоговый кодекс Пресс-служба Кабмина Украины

Министр финансов Александр Данилюк считает, что Верховная Рада поддержит правительственные законопроекты, направленные на

"Есть согласие фракций, есть поддержка фракций тех законопроектов, которые были наработаны - это и изменения в Налоговый кодекс, в частности, антикоррупционный законопроект, который был подготовлен правительством и направлен на реформирование Государственной фискальной службы", – сообщил Данилюк после заседания парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" вечером в понедельник, 5 декабря, передает "РБК-Украина".

Министр также заверил, что в парламенте также найдется достаточно голосов для внесения изменений в бюджетное законодательство.

"Соответствующие законодательные инициативы сегодня обсудили народные депутаты из БПП с президентом Петром Порошенко", – уточнил Данилюк.

Как пишет народный депутат Андрей Журжий в своей статье для ZN.UA, представленный Министерством финансов Украины проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" в целом можно считать хорошей базой законодательства для улучшения условий ведения бизнеса и уменьшения давления фискальной службы на налогоплательщиков.

Подробнее о налоговой реформе читайте в интервью Юлии Самаевой с главой профильного комитета ВРУ Ниной Южаниной в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".