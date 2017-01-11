Данилюк назвал ликвидацию налоговой милиции "технической ошибкой"

Кабмин рассмотрит законопроект о финансовой полиции на ближайшем заседании.

Данилюк пообещал инициировать создание финансовой полиции в связи со случайной ликвидацией налоговой милиции Правительственный портал

Министр финансов Александр Данилюк назвалс 1 января 2017 года "технической ошибкой" и пообещал инициировать принятие закона о создании финансовой полиции в ближайшее время.

"Стоит ли исправлять ошибку, снова легализуя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Необходимо двигаться вперед", – написал глава Минфина на своей странице в Facebook вечером в среду, 11 января.

Данилюк пообещал вынести законопроект о финансовой полиции на ближайшее заседание Кабинета министров, отметив, что данная реформа предусмотрена коалиционным соглашением и меморандумом МВФ.

"Согласование заинтересованными сторонами соответсвующего законопроекта, очевидно, затянулось", – отметил руководитель Минфина, добавив, что Министерство юстиции уже дало свои рекоммендации относительно прокта закона.

По словам министра, реформа предусматривает создание новой структуры численность 2,5 тысячи человек (вместо 15 тысяч налоговых милиционеров), обновление кадрового состава с помощью прозрачного конкурса, а также существенное повышение зарплат сотрудников.

Данилюк пообещал, что финансовая полиция откажется от силового подхода в работе в пользу аналитического, а численность силовых подразделений не будет превышать 25% от общей численности работников ведомства.

"Мы планируем подать законопроект на рассмотрение правительства на ближайшем заседании и после одобрения направить проект в парламент. В этом законопроекте желательно, чтобы депутаты все же избежали "технических ошибок", – подытожил министр.

Как сообщалось, во время голосования за государственный бюджет на 2017 год депутаты по ошибке поддержали норму о ликвидации налоговой милиции и изъятии соответствующего раздела из Налогового кодекса с 1 января.

Напомним, правительственный законопроект, предусматривающий ликвидацию налоговой милиции и создание Службы финансовых расследований, был внесен в Верховную Раду в августе 2014 года, а уже в ноябре он был отозван.

В течение 2014-2015 годов экс-премьер Арсений Яценюк неоднократно анонсировал создание СФР и ликвидацию налоговой милиции, однако практических шагов за этим не последовало.

Действующий министр финансов Александр Данилюк в мае 2016 года пообещал ликвидировать налоговую милицию в течение нескольких месяцев.