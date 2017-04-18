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Citigroup прогнозирует рост цены нефти на 10 долларов до конца года

18 апреля в 12:56

Резкий рост добычи сланцевой нефти в США может возобновиться, но он будет компенсирован за счет ограничений ОПЕК.

нефть
Аналитики Citigroup рекомендовали инвесторам довериться сырьевым рынкам
teknoblog.ru
Аналитики Citigroup Inc. прогнозируют, что к концу года нефть подорожает примерно на 10 долларов и будет стоить больше 60 долларов за баррель.

"Сейчас рынку, вероятно, нужно готовиться к значительному сокращению запасов и цене Brent выше 60 долларов за баррель", - говорится в обзоре.

Согласно прогнозу, средняя цена Brent в IV квартале может составить 65 долларов за баррель, WTI - 62 доллара за баррель. 18 апреля Brent стоит 55 долларов, WTI, 52,5 доллара за баррель.

Эксперты Citi признают, что резкий рост добычи сланцевой нефти в США может возобновиться на фоне повышения цен и называют этот фактор "темной тучей, нависшей над рынком нефти". Однако они считают, что договоренностей ОПЕК и других добывающих стран будет достаточно, чтобы компенсировать повышение производства американских компаний в ближайшие 6-9 месяцев.

Между тем эксперты Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (MUFJ MS) предупреждают о возможном избытке предложения на рынке, если страны ОПЕК и их союзники откажутся сохранить ограничения производства нефти во II полугодии, а США продолжат наращивать добычу.

В ближайшее время внимание инвесторов будет сосредоточено на политических событиях вокруг очередного заседания ОПЕК, которое пройдет 25 мая.

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Международный валютный фонд прогнозирует, что мировые цены на нефть не превысят 60 долларов за баррель в течение ближайших пяти лет.

Всемирный банк прогнозирует, что нефть (корзина сортов Brent, Dubai и WTI с равным весом) в 2017 году в среднем будет стоить 43 долларов за баррель.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги доллар нефть ОПЕК
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