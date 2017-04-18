Citigroup прогнозирует рост цены нефти на 10 долларов до конца года

Резкий рост добычи сланцевой нефти в США может возобновиться, но он будет компенсирован за счет ограничений ОПЕК.

Аналитики Citigroup рекомендовали инвесторам довериться сырьевым рынкам teknoblog.ru

Аналитики Citigroup Inc. прогнозируют, что к концу года нефть подорожает примерно на 10 долларов и будет стоить больше 60 долларов за баррель.

"Сейчас рынку, вероятно, нужно готовиться к значительному сокращению запасов и цене Brent выше 60 долларов за баррель", - говорится в обзоре.

Согласно прогнозу, средняя цена Brent в IV квартале может составить 65 долларов за баррель, WTI - 62 доллара за баррель. 18 апреля Brent стоит 55 долларов, WTI, 52,5 доллара за баррель.

Эксперты Citi признают, что резкий рост добычи сланцевой нефти в США может возобновиться на фоне повышения цен и называют этот фактор "темной тучей, нависшей над рынком нефти". Однако они считают, что договоренностей ОПЕК и других добывающих стран будет достаточно, чтобы компенсировать повышение производства американских компаний в ближайшие 6-9 месяцев.

Между тем эксперты Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (MUFJ MS) предупреждают о возможном избытке предложения на рынке, если страны ОПЕК и их союзники откажутся сохранить ограничения производства нефти во II полугодии, а США продолжат наращивать добычу.

В ближайшее время внимание инвесторов будет сосредоточено на политических событиях вокруг очередного заседания ОПЕК, которое пройдет 25 мая.

Международный валютный фонд прогнозирует, что мировые цены на нефть не превысят 60 долларов за баррель в течение ближайших пяти лет.

Всемирный банк прогнозирует, что нефть (корзина сортов Brent, Dubai и WTI с равным весом) в 2017 году в среднем будет стоить 43 долларов за баррель.