Чистая прибыль "Центрэнерго" за год увеличилась почти в 18 раз

50% прибыли направлено на выплату дивидендов.

Прибыль от операционной деятельности «Центрэнерго» выросла в 9 раз centrenergo.com

ПАО "Центрэнерго" получило в 2016 году 386,87 млн грн чистой прибыли, что в 17,7 раз больше, чем в 2015 году (21,85 млн грн). Об этом сообщается в отчете компании.

Валовая прибыль компании в минувшем году составила 2,12 млрд грн против 330,31 млн грн в 2015 года (рост в 6,4 раза). Прибыль от операционной деятельности в 2016 году выросла в 9,1 раз - до 990,2 млн грн.

Общим собранием акционеров было принято решение направить полученную прибыль на выплату дивидендов (50%), на пополнение резервного капитала Общества (15%) в фонд развития производства (35%). Общий размер годовых дивидендов по итогам работы Общества за 2016 утвержден в размере - 193 433 614,52 грн.

ПАО "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС. 78,3% акций общества принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, что аукцион по продаже 78,289% энергогенерирующей компании "Центрэнерго" планируется провести в мае-июне 2017 года.

Как сообщалось, Украина обязалась перед МВФ приватизировать компанию "Центрэнерго" до конца марта 2017 года. ФГИ планировал выставить на приватизацию во втором квартале Херсонскую ТЭЦ, в третьем квартале – Николаевскую и Одесскую ТЭЦ, 51% "Тернопольоблэнерго" и 70% "Хмельницкоблэнерго". В свою очередь, на четвертый квартал текущего года была запланирована продажа Днепродзержинской ТЭЦ, "Центрэнерго", 70%-ых пакетов "Николаевоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", 71% "Черкассыоблэнерго" и 60% "Запорожьеоблэнерго".

Глава Фонда госимущества Игорь Билоус в интервью ZN.UA заявил, что государство планирует получить от продажи всех облэнерго около 300 миллионов долларов.