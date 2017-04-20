Число заблокированных отделений "Сбербанка" сократилось до одного

Отделение в Харькове возобновило работу.

Отделение «Сбербанка» в Днепре пока заблокировано krogerc.info

Отделение "Сбербанка" в Харькове возобновило работу в штатном режиме, сообщила пресс-служба банка.

"На текущий момент остается приостановленной работа одного отделения – в г. Днепр, ул.Воскресенская, 2", – отметили в финучреждении.

Согласно данным пресс-службы, все остальные отделения банка работают в обычном режиме.

Напомним, что отделения "Сбербанка" блокировали в Киеве, Днепре, Одессе, Сумах, Харькове, Запорожье и Тернополе.

Ранее российский "Сбербанк" сообщил о продаже 100% акций дочернего украинского "Сбербанка" консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и неназванной частной компании из Беларуси.

Мажоритарным акционером консорциума, приобретающего украинскую дочку "Сбербанка", является гражданин Британии Саид Гуцериев – сын российского миллиардера Михаила Гуцериева, владельца "Русснефти" и "Бинбанка".

Владельцем латвийского Norvik Banka является российский бизнесмен Григорий Гусельников, который в 2001-2010 годах работал в "Бинбанке" Гуцериева, в том числе, с 2008 года занимал должность президента финучреждения.

16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".

19 марта заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что банки с российским капиталом ведут переговоры о продаже.

Подробнее о санкциях против банков с российским капиталом и их возможных последствиях для украинской экономики читайте в материале Юлии Самаевой "Замуровали здравый смысл" в еженедельнике "Зеркало недели. Украины".