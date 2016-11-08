Число получателей субсидий в Украине выросло до 6,4 млн семей

За минувшую неделю за получением субсидий обратилось около 97 тысяч человек.

Средний размер субсидий в зимний период составит около 2 тысяч грн Андрей Товстыженко, ZN.UA

украинских

Жилищные субсидии уже оформили 6,4 млнсемей, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы имеем сегодня назначенные субсидии на уровне 6,4 млн семей", - сказал он в ходе селекторного совещания по вопросам реализации программы жилищных субсидий во вторник в Киеве.

Премьер отметил, что лидерами по уровню назначений субсидий являются Сумская, Полтавская, Донецкая, Черкасская, Винницкая, Киевская, Ивано-Франковская, Львовская и Волынская области. При этом плохие показатели у Одесской и Закарпатской областей.

Также вице-премьер-министр Павел Розенко добавил, что только за минувшую неделю за получением субсидий обратилось около 97 тысяч человек. Ранее Розенко прогнозировал, что средний размер субсидии составит 2 тысячи грн.

В июне министр социальной политики Андрей Рева прогнозировал, что количество получателей субсидий в Украине вырастет до 9 млн домохозяйств. Рева утверждал, что ближайшие 1,5-2 года количество получателей субсидий удержится на этом уровне - 9 млн домохозяйств из 15 млн, которые есть в Украине.

Как писала в своей статье в ZN.UA Юлия Самаева, люди готовы отапливать воздух, чтобы только субсидии не отобрали. Переход к монетизации, которая действительно могла бы стимулировать снижение энергопотребления, спускают на тормозах. "Монетизация не выгодна никому из выгодоприобретателей действующей системы субсидий, ведь она предполагала раздачу реальным людям реальных денег, а не перечисление виртуальных теплокоммунэнерго из госбюджета, пусть и через счета потребителей", - говорится в статье в "Сквозняк на полсотни миллиардов".