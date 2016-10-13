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Число получателей субсидий в Украине выросло до 5,5 млн семей

13 октября в 13:27

Каждую неделю за субсидиями обращается от 70 до 80 тысяч домохозяйств. Средний размер субсидии ожидается на уровне 2 тыс. грн.

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Средний размер субсидий в зимний период составит около 2 тыс. грн
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Жилищные субсидии уже оформили украинских 5,5 млн семей, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Вице-премьер отметил, что за последнюю неделю за оформлением субсидий обратилось 82 тыс. семей, за прошлую - 73 тыс. семей. По словам вице-премьера, такая тенденция по количеству желающих оформить субсидии сохранится до января.

Розенко добавил, что прогнозируемый средний размер субсидии составит 2 тыс. грн.

В июне министр социальной политики Андрей Рева прогнозировал, что количество получателей субсидий в Украине вырастет до 9 млн домохозяйств. Рева утверждал, что ближайшие 1,5-2 года количество получателей субсидий удержится на этом уровне - 9 млн домохозяйств из 15 млн, которые есть в Украине.

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Как писала в своей статье в ZN.UA Юлия Самаева, люди готовы отапливать воздух, чтобы только субсидии не отобрали. Переход к монетизации, которая действительно могла бы стимулировать снижение энергопотребления, спускают на тормозах. "Монетизация не выгодна никому из выгодоприобретателей действующей системы субсидий, ведь она предполагала раздачу реальным людям реальных денег, а не перечисление виртуальных теплокоммунэнерго из госбюджета, пусть и через счета потребителей", - говорится в статье в "Сквозняк на полсотни миллиардов".

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги субсидии оформление
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1 комментарий
  • Mykola Demydovich Сегодня, 13:54 Міністри хваляться досягнутими показниками, що вже бідні 5500тис. домогосподарств оформили субсидію. і це ще по рахунках за серпень-вересень, коли не було централізованого теплопостачання і не використовувся газ для обігріву осель. Але нехай вони підрахують, що тільки 5,5 млн сімей при сер. субсидії в 2,0 тис. грн, то це по країні в місяць необхідно викласти 11 млрд грн за місяць.А як у листопаді стане таких особ. рах. 9 млн та хоч би при такій субсидії, то вже із бюджету треба викладати 18 млрд грн. І це за місяць, КАРЛ. А на цілий рік 2017 закладено тільки біля 50 млрд грн. ЦЕ ТАКІ УСПІХИ ВЛАДИ? Ответить Цитировать Пожаловаться
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