Число получателей субсидий в Украине выросло до 5,5 млн семей

Каждую неделю за субсидиями обращается от 70 до 80 тысяч домохозяйств. Средний размер субсидии ожидается на уровне 2 тыс. грн.

Средний размер субсидий в зимний период составит около 2 тыс. грн Андрей Товстыженко, ZN.UA

Жилищные субсидии уже оформили украинских 5,5 млн семей, сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Вице-премьер отметил, что за последнюю неделю за оформлением субсидий обратилось 82 тыс. семей, за прошлую - 73 тыс. семей. По словам вице-премьера, такая тенденция по количеству желающих оформить субсидии сохранится до января.

Розенко добавил, что прогнозируемый средний размер субсидии составит 2 тыс. грн.

В июне министр социальной политики Андрей Рева прогнозировал, что количество получателей субсидий в Украине вырастет до 9 млн домохозяйств. Рева утверждал, что ближайшие 1,5-2 года количество получателей субсидий удержится на этом уровне - 9 млн домохозяйств из 15 млн, которые есть в Украине.

Как писала в своей статье в ZN.UA Юлия Самаева, люди готовы отапливать воздух, чтобы только субсидии не отобрали. Переход к монетизации, которая действительно могла бы стимулировать снижение энергопотребления, спускают на тормозах. "Монетизация не выгодна никому из выгодоприобретателей действующей системы субсидий, ведь она предполагала раздачу реальным людям реальных денег, а не перечисление виртуальных теплокоммунэнерго из госбюджета, пусть и через счета потребителей", - говорится в статье в "Сквозняк на полсотни миллиардов".