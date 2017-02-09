Подозреваемых в хищении средств "Энергоатома" арестовали с возможностью внесения 33,5 млн грн залога

Пятый подозреваемый, который пошел на сделку со следствием, посажен под домашний арест.

Депутаты от БПП пытались взять на поруки подозреваемого в хищении 30 млн грн

Соломенский суд Киева 8 и 9 февраля арестовал четырех подозреваемых в расхищении 30 миллиона гривень ГП "НАЭК, сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на своей странице в Facebook вечером в четверг, 9 февраля.

В качестве альтернативы заключения под стражу суд определил должностному лицу АЭС "Энергоатома" залог в размере 4 миллионов гривень. Трое подозреваемых – представителей коммерческих структур – смогут выйти из СИЗО после внесения 10,5 миллионов гривень каждый.

Организаторов "схемы" подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Одному из руководителей коммерческой структуры, который согласился на сделку со следствием, суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест.

Холодницкий уточнил, что одним из задержанных является житель Николаева, который, используя подконтрольные ему предприятия, обеспечил перевод похищенных денежных средств в наличную форму и последующее их распределение между сообщниками.

Во время судебного заседания вечером в среду в суд прибыли двое народных депутатов из Николаева – члены парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Александр Ливик и Давид Макарьян, которые ходатайствовали о взятии подозреваемого на поруки.

Суд отклонил ходатайство, взяв во внимание замечание прокурора о наличии конфликта интересов у депутата Ливика, который является председателем подкомитета по вопросам возобновляемых источников энергии комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Накануне в НАБУ сообщили о задержании пятерых человек по подозрению в организации коррупционной схемы и завладении средствами одной из атомных электростанций ГП "НАЭК "Энергоатом" в размере 30 миллионов гривень.

Детективы НАБУ установили, что задержанные – должностное лицо АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом" и четыре представители коммерческих структур, – при осуществлении государственных закупок, используя ряд подконтрольных предприятий, обеспечили заключение и исполнение договоров поставки комплектующих для АЭС по завышенным ценам, превышающими рыночные в 18-34 раза.