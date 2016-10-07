Частные компании сосредоточили в офшорах до 25 триллионов долларов – эксперты ООН

Секретность, которой окутаны офшорные зоны, не позволяет иметь достоверные сведения о размерах частных состояний, скрытно выведенных в "налоговые гавани".
По мнению экспертов, не все размещенные в офшорах средства являются незаконными, однако их значительная часть не задекларирована должным образом.
"Секретность, которой окутаны офшорные зоны, не позволяет иметь достоверные сведения о размерах частных состояний, скрытно выведенных в "налоговые гавани". А это означает, что многие страны ежегодно недополучают сотни миллиардов долларов, которые могли бы быть направлены на социальные проекты и борьбу с бедностью", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, 3 апреля международные журналисты-расследователи (OCCRP и ICIJ) и целый ряд крупных СМИ одновременно обнародовали расследование "Панамские документы", в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами.ZN.UA