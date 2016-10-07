Частные компании сосредоточили в офшорах до 25 триллионов долларов – эксперты ООН

Секретность, которой окутаны офшорные зоны, не позволяет иметь достоверные сведения о размерах частных состояний, скрытно выведенных в "налоговые гавани".

В офшоры уходят астрономические суммы денег Фото ZN.UA

размещено от 7,6 трлн. до 25 трлн долларов США, принадлежащих частным компаниям со всего мира. Доля незадекларированных средств, находящихся на офшорных счетах, может составлять 80 процентов, сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на экспертов организации. Независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней задолженности для полного осуществления всех прав человека Хуан Пабло Боославски и два члена консультативного комитета Совета по правам человека Обиора Окафор и Жан Зиглер призвали государства ликвидировать тайные "налоговые гавани" и создать рабочую группу ООН по предотвращению случаев уклонения от уплаты налогов.

По мнению экспертов, не все размещенные в офшорах средства являются незаконными, однако их значительная часть не задекларирована должным образом.

"Секретность, которой окутаны офшорные зоны, не позволяет иметь достоверные сведения о размерах частных состояний, скрытно выведенных в "налоговые гавани". А это означает, что многие страны ежегодно недополучают сотни миллиардов долларов, которые могли бы быть направлены на социальные проекты и борьбу с бедностью", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 3 апреля международные журналисты-расследователи (OCCRP и ICIJ) и целый ряд крупных СМИ одновременно обнародовали расследование "Панамские документы", в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами.