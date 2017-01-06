Цены производителей промпродукции в Украине за 2016 год выросли на 35,7%

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Возобновление роста на сырьевых рынках во второй половине года привело к резкому росту цен в промышленности.

Промышленная продукция в Украине подорожала за год на треть minervastock / Depositphotos

Цены производителейв декабре 2016 года по сравнению с ноябрем выросли на 3,2%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, всего за 2016 год (декабрь к декабрю) оптовые цены выросли на 35,7%, тогда как в 2015 году – на 25,4%, в 2014 году – на 31,7%.

При этом среднегодовой рост цен в 2016 году составил 20,5%.

В добывающей промышленности цены подскочили на 85,1%, в перерабатывающей промышленности – на 22,6%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 51,5%.

Госстат Украины

Напомним, что по данным Госстата, потребительские цены в Украине за 2016 год выросли на 12,4%. При этом инфляция существенно замедлилась по сравнению с 2015 годом (43,3%) и с 2014 годом (с 24,9%).