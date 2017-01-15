Цены на некоторые лекарства в Украине завышены в 14 раз по сравнению с референтными странами

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Украинский фармрынок давно нуждался в реформе ценообразования.

Цены на лекарства в Украине завышаются в разы Андрей Товстыженко, ZN.UA

В разы завышенные цены на лекарственные препараты в стране вынуждают украинцев приобретать их за границей, пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева.

"По данным организации "Пациенты Украины", украинцы часто вынуждены ездить за границу, чтобы купить там лекарства для себя или своих родственников, потому что там они дешевле в разы. Из проанализированных организацией 97 медпрепаратов треть (28,9%) продается в Украине дороже, чем в других европейских странах", - указывает она.

"Более того, на некоторые лекарства цены в нашей стране завышены в 14(!) раз по сравнению с референтными странами. И надо отдать должное правительству, которое все-таки решилось на реформу системы ценообразования на фармрынке", - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров ввел с 1 января 2017 года так называемые референтные (усредненные) цены на лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы.

Подробнее о проблемах медицинской реформы читайте в статье Юлии Самаевой "Тщательней надо, ребята! Или что не так с медицинской реформой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".