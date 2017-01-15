Цены на некоторые лекарства в Украине завышены в 14 раз по сравнению с референтными странами

Украинский фармрынок давно нуждался в реформе ценообразования.
"По данным организации "Пациенты Украины", украинцы часто вынуждены ездить за границу, чтобы купить там лекарства для себя или своих родственников, потому что там они дешевле в разы. Из проанализированных организацией 97 медпрепаратов треть (28,9%) продается в Украине дороже, чем в других европейских странах", - указывает она.
"Более того, на некоторые лекарства цены в нашей стране завышены в 14(!) раз по сравнению с референтными странами. И надо отдать должное правительству, которое все-таки решилось на реформу системы ценообразования на фармрынке", - говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров ввел с 1 января 2017 года так называемые референтные (усредненные) цены на лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы.
Подробнее о проблемах медицинской реформы читайте в статье Юлии Самаевой "Тщательней надо, ребята! Или что не так с медицинской реформой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA