Цены на нефть взлетели на фоне соглашения стран ОПЕК о заморозке добычи

Brent подорожал на 5,65% – до 49,15 доллара за бочку.
Ноябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 5,15%, до 46,97 долл. за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялись на 5,65%, до 49,15 долл. за баррель.
Цены на "черное золото" взлетели на фоне соглашения стран-членов ОПЕК об ограничении среднесуточной добычи нефти на уровне 32,5 млн баррелей с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК, начиная с 2008 года.ZN.UA