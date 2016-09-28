Цены на нефть взлетели на фоне соглашения стран ОПЕК о заморозке добычи

Brent подорожал на 5,65% – до 49,15 доллара за бочку.

Цены на нефть подорожали за сутки более чем на два доллара OilNews

Цены на нефть эталонных марок существенно выросли по итогам среды, 28 сентября. Об этом свидетельствуют оперативные данные электронных торгов.

Ноябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 5,15%, до 46,97 долл. за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялись на 5,65%, до 49,15 долл. за баррель.

Цены на "черное золото" взлетели на фоне соглашения стран-членов ОПЕК об ограничении среднесуточной добычи нефти на уровне 32,5 млн баррелей с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК, начиная с 2008 года.