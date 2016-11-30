Цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК о сокращении объемов добычи - FT

Максимальный объем суточной добычи не должен превышать 32,5 миилионов баррелей.

В ОПЕК согласовали сокращение объемов добычи нефти с января 2017 года Reuters

Представители государств-членов ОПЕК на встрече в Вене в среду, 30 ноября, согласовали сокращение объемовс января 2017 года.

Как сообщает Financial Times, в результате шестичасовых переговоров участники встречи договорились о снижении добычи на 1,2 миллионов баррелей в сутки, чтобы максимальный суточный объем добычи не превышал 32,5 миллионов баррелей.

Страны-экспортеры нефти, не являющиеся членами ОПЕК, согласились сократить объемы добычи на 600 тысяч баррелей в сутки, 300 тысяч из которых приходятся на долю России.

Информация о соглашении ОПЕК привела к росту цен на рынке. Так, нефть марки Brent подорожала на 8% до 50,16 долларов за баррель. Цена на нефть WTI выросла на 7,7% и достигла отметки 48,7 долларов за баррель.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. Перед этим агентство Reuters сообщало, что Саудовская Аравия готова к компромиссу с Ираном по сокращению добычи нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии Хали даль-Фаліх перед встречей министров стран ОПЕК. заявил, что его страна согласна, чтобы Иран сократил производство на уровне до введения западных санкций.