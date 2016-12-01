Цены на нефть выросли более чем на 12% на фоне решения ОПЕК о сокращении объемов добычи

Нефть WTI впервые с 27 октября поднялась выше отметки $ 50, Brent торгуется выше $ 52 за баррель.

Цена нефти стремительно растет theatlantic.com

Мировые цены на нефть в четверг, 1 декабря, подскочили более чем на 12% при рекордном объеме торгов после решения ОПЕК ограничить свой уровень добычи.

Стоимость нефти марки WTI впервые с 27 октября поднялась выше психологически важной отметки в 50 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.51 по киевскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,31% - до 52,52 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,33% - до 50,08 доллара за баррель.

Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Как отмечает агентство Reuters, Саудовская Аравия возьмет на себя наибольший "удар" от сокращения добычи нефти. В свою очередь, Иран будет добывать 3,797 миллионов баррелей в день и не будет больше наращивать объемы.