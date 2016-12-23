Цены на нефть снижаются перед рождественскими выходными

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Рынок ожидает конкретных шагов стран ОПЕК, России по снижению добычи.

Цена нефти растет ukrnafta.com

снижаются в последний день рабочей недели, 23 декабря, на фоне фиксации инвесторами прибыли в преддверии праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.18 по киевскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,33% - до 54,87 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,43%, до 52,72 доллара за баррель.

Доллар торгуется в пятницу вблизи 14-летнего максимума к корзине основных валют. Высокий курс американской валюты делает нефть дороже для покупателей из-за пределов США. В то же время рынок ожидает конкретных шагов стран ОПЕК, России по снижению добычи.

Мы верим, что ... ребалансировка (на рынке - ред.) нефти происходит, и цены повысятся до 60 долларов за баррель в 2017 году", - считает аналитик OCBC Bank Барнабас Ган.

Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.