Цены на нефть снижаются на фоне укрепления доллара

Мировые цены на нефть в пятницу продолжают снижаться вторую торговую сессию подряд на фоне роста курса доллара к основным мировым валютам до максимального значения с начала марта 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,27% — до 51,24 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,40% — до 50,43 доллара за баррель.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос на 0,18%, до 98,51 пункта.

Укрепление доллара во многом вызвано решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) днем ранее сохранить основные параметры своей кредитно-денежной политики, направленной на поддержку экономики еврозоны. Более того, глава регулятора Марио Драги после заявил, что ЕЦБ не обсуждал сворачивание своей программы количественного смягчения (QE). В начале октября СМИ со ссылкой на источники сообщали, что ЕЦБ может начать досрочно сворачивать программу QE, постепенно сокращая объем выкупа активов.

Итоги октябрьского заседания ЕЦБ и заявления Драги значительно ослабили позиции евро и сделали доллар более привлекательным для ищущих прибыль инвесторов. Однако укрепление доллара делает покупку сырьевых товаров, в том числе нефти, дороже для держателей других валют, из-за чего стоимость "черного золота" снижается.

"Это (негативная динамика на рынке нефти — ред.) в большинстве своем вызвано укреплением доллара", — цитирует агентство Рейтер слова директора по исследованиям сырьевых товаров ClipperData Мэтта Смита (Matt Smith).