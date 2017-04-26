Цены на нефть снижаются на данных API о запасах в США

Brent дешевела до 52,50 доллара за баррель.

API отчитался об увеличении запасов нефти в США pennenergy.com

Мировыев среду, 26 апреля, снижаются на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:50 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,13% - до 52,50 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,18% - до 49,47 доллара за баррель.

Из отчета API следует, что запасы нефти в США выросли на 897 тысяч баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 4,4 миллиона баррелей, а дистиллятов, наоборот, снизились на 36 тысяч баррелей.

Несмотря на данные API, некоторые аналитики ожидают сокращения избытка предложения "черного золота" на рынке.

"Предложение нефти, скорее всего, будет снижаться в течение следующих трех недель, что поддержит рынок и создаст условия для восстановления цен", - цитирует агентство "Рейтер" аналитика в Marex Spectron Георги Славова .

По словам аналитика, спрос на нефть также демонстрирует увеличение.

Кроме того, инвесторы традиционно продолжают ждать данных Министерства энергетики США о запасах нефти в стране, которые должны быть опубликованы в среду, во второй половине дня. Эксперты прогнозируют снижение показателя на 1,3 млн баррелей, или на 0,24% - до 531 млн баррелей за неделю, завершившуюся 21 апреля.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.