Цены на нефть снижаются на данных API о росте запасов бензина в США

Brent снижалась до 54,78 доллара за баррель.

Цены на "черное золото" снижаются на данных из США lexaarts / Depositphotos

Мировыев среду, 19 апреля, демонстрируют отрицательную динамику на данных Американского института нефти (API) о росте запасов бензина в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:15 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,20% - до 54,78 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,17% - до 52,32 доллара за баррель.

Согласно данным отчета API, запасы нефти в США уменьшились на 840 тысяч баррелей - до 531,6 млн баррелей. Однако запасы бензина в стране увеличились на 1,4 млн баррелей благодаря увеличению объема производства нефтеперерабатывающих заводов на 334 тысячи баррелей в день.

Инвесторы также традиционно ожидают официальных данных Министерства энергетики США по коммерческим запасам нефти (исключая стратегический резерв) в стране, которые должны быть опубликованы вечером в среду. При этом опрошенные агентством "Рейтер" аналитики ожидают, что за неделю, завершившуюся 14 апреля, показатель снизился на 1,5 млн баррелей, или на 0,28% - до 531,9 млн баррелей.

"Цены на нефть слегка снижались, в то время как внимание инвесторов снова переместилось на запасы и добычу в США", - цитирует агентство неназванных аналитиков банка ANZ.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.