Цены на нефть снижаются из-за данных о росте запасов в США и добычи в ОПЕК

Brent торгуется на уровне 51,4 доллара за баррель.

Цены на нефть снижаются после публикации ОПЕК данных об объемах добычи в сентябре, показавших рост производства странами картеля до рекордного за 8 лет уровня, а также выхода отраслевой статистики о запасах топлива в США.

В ожидании новостей о прогрессе стран ОПЕК в переговорах о снижении добычи цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,8% - до $ 51,39 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,9% - до $ 49,74 за баррель.

Отраслевой American Petroleum Institute отчитался о росте запасов нефти в стране на 2,7 млн баррелей. Данные Минэнерго США выйдут в 18:00 мск в четверг - на день позже обычного из-за празднования Дня Колумба в понедельник.

Данные по производству стран ОПЕК показали, что даже выявление реальных объемов добычи странами картеля является непростой задачей. Тем сложнее будет членам картеля договориться о снижении производства (предполагается, что в рамках обсуждаемого сейчас соглашения точная квота должна быть установлена для каждой из стран).

Ряд стран утверждают, что они производят больше, чем считают эксперты картеля. Иран вообще не предоставил цифр.

Ирак, оценивают в ОПЕК, производил в сентябре 4,46 млн баррелей в день, а сам Ирак называет цифру в 4,78 млн. Саудовская Аравия, говорят эксперты, добывала в прошлом месяце 10,49 млн, тогда как сам Эр-Рияд отчитался о 10,65 млн.

При этом в сентябре весь картель производил 33,39 млн баррелей в день, что на 220 тыс. выше уровня августа.

"Новость не стала сюрпризом, нефтедоллары нужны нефтедобывающим странам как воздух. Так что почему бы не поднять добычу, пока еще не согласованные ограничения добычи не вступили в силу", - заявил клиентский менеджер OM Financial Стюарт Айв.

Таким образом, предусмотренное сентябрьским соглашение снижение добычи на 200-700 тыс. баррелей в итоге, возможно, будет означать лишь то, что страны, входящие в ОПЕК, будут производить примерно те же объемы, что и раньше, и на рынок по-прежнему будет поступать больше сырья, чем нужно покупателям.

На цены влияет также повышение курса доллара, который достиг 7-месячных максимумов на ожиданиях повышения процентной ставки в США.

Напомним, на стоимость нефти влияют сообщения по соглашению между странами ОПЕК, которые в ходе энергетического форума в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года