Цены на нефть растут в рамках коррекции после падения в пятницу

Brent росла до 52,75 доллара за баррель.

Нефть дорожает после пятничного падения на 2%

Мировыев понедельник, 24 апреля, растут в рамках коррекции после снижения примерно на 2% в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:37 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,61% - до 52,75 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,50% - до 49,87 доллара за баррель.

"Черное золото" в пятницу, 21 апреля, дешевело на данных американской нефтесервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в стране. Так, по итогам завершившейся 21 апреля рабочей недели, число буровых установок в США увеличилось на десять штук, или на 1,18% - до 857 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 426 штук, или на 98,8%. При этом нефтяных буровых установок стало больше на пять штук, или на 0,73% - 688 единиц. Данный показатель сохраняется на минимальной отметке с апреля 2015 года. Количество газодобывающих установок в США также увеличилось пять штук, или на 3,08% - до 167 единиц.

Поддерживает рост цен на нефть в понедельник и сделанные министром нефти Ирана Бижаном Зангане заявления. В субботу, 22 апреля, Зангане сообщил о том, вероятность продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи нефти странами, входящими и не входящими в картель, достаточно велика, пишет агентство Shana. Министр также добавил, что участники венского соглашения продемонстрировали свое желание влиять на нефтяной рынок

"Мы бы поддержали любое решение, единогласно принятое членами ОПЕК, и всегда поддерживали бы его, потому что улучшение условий на рынке принесет пользу производителям и потребителям нефти", - цитирует агентство Зангане.

Страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.