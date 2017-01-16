Цены на нефть растут после падения на прошлой неделе

Brent торгуется на уровне 55,63 долларов за баррель.

Brent росла на 0,29% - до 55,61 доллара за баррель bloomberg.com

Мировые цены на нефть в понедельник, 16 января, растут на данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о первом за последние 11 недель сокращении числа нефтяных буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.26 по киевскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29% - до 55,61 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,27% - до 52,51 доллара за баррель.

По данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 13 января рабочей недели число буровых установок в США снизилось на 6 штук, или на 0,90%, до 659 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 9 штук, или на 1,38%. Количество нефтяных буровых установок впервые с конца октября (11 недель) снизилось - на 7 единиц, или на 1,32%, до 522 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на одну единицу, или на 0,74%, и составило 136 штук.

Поддерживает нефтяные цены и договоренность входящих и не входящих в ОПЕК стран сократить добычу нефти. Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.