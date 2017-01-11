Цены на нефть растут на новостях о сокращении поставок из Саудовской Аравии

Рост цен на нефть сдерживают данные о запасах "черного золота" в США.

Brent росла на 0,15% - до 53,72 доллара за баррель ukrnafta.com

Мировые цены на нефть растут в среду, 11 января, на новостях об уменьшении поставок нефти со стороны Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.48 по киевскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,15% - до 53,72 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,24% - до 50,95 доллара за баррель.

Саудовская Аравия сообщила ряду азиатских покупателей о сокращении поставок нефти в феврале. Сдержали удорожание "черного золота" данные о росте запасов этого сырья в США. По данным API, запасы нефти в стране увеличились на 1,5 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 6 января. Опрошенные агентством аналитики предполагали, что индикатор вырос всего на 1,2 миллиона баррелей.

"С учетом того, что запасы (нефти - ред.) находятся на самых высоких сезонных уровнях за три десятилетия, еще одно увеличение может оказать давление на цены", - цитирует агентство неназванного аналитика ANZ.

Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.