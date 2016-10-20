Цены на нефть перешли к снижению

Цена Brent опускалась до 51,57 доллара за баррель.

Цена нефти Brent опускается РИА Новости

Мировые цены на нефть в четверг перешли к снижению, после значительного роста днем ранее, вызванного данными министерства энергетики США о неожиданном снижении запасов "черного золота" в стране за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36% — до 52,48 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,48% — до 51,57 доллара за баррель.

По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 октября, неожиданно сократились на 5,2 миллиона баррелей — до 468,7 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя — на 2,705 миллиона баррелей, до 476,705 миллиона.

На этом фоне стоимость нефти марки Brent в ходе торгов среды вновь поднималась до своих максимальных значений за год, достигнув отметки в 53,14 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI увеличивалась до уровня в 51,93 доллара за баррель — максимума с июля 2015 года. Однако в четверг цены перешли к коррекционному снижению на фоне фиксации трейдерами полученной от ралли прибыли.

При этом некоторые инвесторы отмечают, что не все данные отчета министерства были столь же позитивны, как коммерческие запасы нефти. В частности, запасы бензина увеличились на 2,5 миллиона баррелей — до 228 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения индикатора на 1,319 миллиона баррелей. Добыча нефти в США также увеличилась — на 14 тысяч баррелей в сутки, до 8,464 миллиона.

"В то время как основные данные были "бычьи", мы бы не стали называть их абсолютно бычьими", — сказал агентству Рейтер нефтяной трейдер Tyche Capital Advisors Тарик Захир (Tariq Zahir).

Напомним, на стоимость нефти также влияют сообщения по соглашению между странами ОПЕК, которые в ходе энергетического форума в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года