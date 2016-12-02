Цены на нефть начали снижаться после короткого периода роста

Утром за баррель нефти марки Brent давали чуть более 53 $ за баррель.

Цены на нефть снова падают РИА Новости

Цена нефти снизилась после значительного роста накануне, связанного с решением ОПЕК ограничить свой уровень добычи.

Так, по состоянию на 08:36 мск, стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 1,17% - до от метки в 53,31 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI, в свою очередь, падала на 0,78% – до 50,66 доллара за баррель.

Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Как отмечает агентство Reuters, Саудовская Аравия возьмет на себя наибольший "удар" от сокращения добычи нефти. В свою очередь, Иран будет добывать 3,797 миллионов баррелей в день и не будет больше наращивать объемы.