Цены на нефть демонстрируют незначительный рост

Стоимость нефти в четверг перешла к коррекционному росту после падения днем ранее до уровней конца сентября на фоне максимального с 1982 года недельного роста запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

Аналитики заявили о негативном влиянии поведения ОПЕК на нефтяной рынок

Согласно данным торгов, стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,17% — до 47,41 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,90% — до 45,76 доллара за баррель.

По данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 28 октября, выросли на 14,4 миллиона баррелей — до 482,6 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы за неделю вырастут лишь на 1,013 миллиона баррелей.

Столь значительное увеличение показателя за недельный период стало максимальным с 1982 года, пишет агентство Блумберг. На этом фоне стоимость нефти марки Brent в среду опустилась ниже 47 долларов за баррель впервые с 28 сентября, когда состоялась неофициальная встреча стран ОПЕК и не входящих в картель государств. Цена нефти марки WTI упала ниже психологической отметки в 45 долларов за баррель также впервые с 28 сентября.

"Этот отчет усиливает давление на членов ОПЕК, связанное с необходимостью прийти к соглашению о сокращении к моменту их встречи 30 ноября", — сказал агентству Блумберг главный энергетический стратег Macro Risk Advisors Крис Кеттенманн (Chris Kettenmann).

В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене.