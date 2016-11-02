Цены на нефть Brent упали до минимума с сентября

Падение нефти вызвано опасениями, что члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны не смогут договориться об ограничении добычи.

Цены на нефть пошли вниз rosneft.ru

Нефть продолжает дешеветь в среду, 2 ноября, марка Brent торгуется у минимальной отметки более чем за месяц. Январские фьючерсы подешевели на 0,72 доллара (1,5%) - до 47,42 долларов за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь снизились на 0,77 долларов (1,65%) - до 45,9 долларов за баррель.

По данным Американского института нефти (API), собирающего информацию на добровольной основе, за минувшую неделю нефтяные резервы в США подскочили на 9,3 млн баррелей.

Падение нефти в последние дни связано с опасениями, что члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны не сумеют договориться о совместном ограничении добычи, поскольку все больше стран требуют для себя особых условий.

О своем нежелании снижать добычу заявили Иран, Ирак, Ливия и Нигерия. По словам представителей министерства нефти Нигерии, страна впервые с начала года стала добывать более 2 млн баррелей нефти в сутки. Россия также предпочитает заморозку на текущем уровне, который является максимальным после распада СССР.

Международный валютный фонд прогнозирует, что мировые цены на нефть не превысят 60 долларов за баррель в течение ближайших пяти лет.

Напомним, что в сентябре Goldman Sachs прогнозировал сохранение нефтяных котировок в диапазоне 45-50 долларов за баррель в течение последующих 12 месяцев.