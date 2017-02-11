Цену закупки топлива для "Укрзалізниці" завысили на основании недостоверных данных из "Держзовнішінформа"

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Обстоятельства январской закупки "Укрзалізницей" топлива расследуют детективы НАБУ.

УЗ дали недостоверную справку о ценах на топливо в декабре prozoro.info Укрзалізниці" (ЦОП) полностью удовлетворил требование компании "ВОГ Аэро Джет" по пересмотру цен на дизельное топливо в январе и доплатил за него около 100 млн грн, используя для обоснования своего решения справку госпредприятия "Держзовнішінформ" (ДЗИ), в которой указаны недостоверные сведения о рыночных ценах на топливо.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.По его словам, "Держзовнішінформ", формально подчиняющийся Минэкономики, неоднократно оказывался в эпицентре коррупционных скандалов в сфере госзакупок. В данном случае, ДЗИ выдал "Укрзалізниці" справку с заниженным рыночным уровнем цен на ДТ в декабре, что позволило ВОГ потребовать повышения цены топлива на 10%.

"ДЗИ, ВОГ и ЦОП разработали своеобразное ноу-хау: если раньше предметом скандалов становились справки с явно завышенными ценами, то в январе 2017 года было сделано наоборот – задним числом выдана справка о низком уровне цены в декабре, что дало требуемую динамику роста! Так, если на день проведения самого крупного тендера 22 декабря 2016 г по данным "Консалтинговой группы А-95" средняя рыночная цена на вагонные партии дизельного топлива составляла 20830 грн/т, то согласно справочке ДЗИ – 18500 грн! Но информация эта - закрыта, о наличии такой справки сообщили источники в "Укрзализныце" и правоохранительных органах", - говорится в статье.

Куюн отмечает, что без справки от ДЗИ январская закупка топлива стала бы для менеджеров ЦОП УЗ прямым путем в тюрьму.

"Почему цены 18500 грн/т 22 декабря на рынке не было? Для начала, она противоречит данным других агентств. Во-вторых, она в определенной степени противоречит данным самого ДЗИ! Как показано на диаграмме, данные ДЗИ о ценах на дизтопливо в декабре-январе, собранные из разных источников, в целом коррелируются с данными "Консалтинговой группы А-95". Исключение составляет один день – 22 декабря 2016 года. Собранные из разных источников данные показывают: ценовая справка ДЗИ от 20 декабря – 20370 грн/т; 21 декабря – 20420 грн, а согласно предъявленной в конце января справке ДЗИ цены на 22 декабря была уже 18500 грн/т или рухнула за день на 9,6%!..", - подчеркивает автор.

Куюн отмечает, что январский пересмотр "Укрзалізницею" цен на топливо уже стал для НАБУ достаточным основанием для открытия уголовного производства.

Напомним, в конце января Центр обеспечения производства "Укрзалізниці" (ЦОП) закупил дизельное топливо у компании "ВОГ Аэро Джет" по цене, почти на 20% большей, чем было обещано трейдером на тендерах.

Ранее в интервью для ZN.UA министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что менеджмент "Укрзалізниці" осуществляет закупку топлива и комплектующих для нужд компании по необоснованно завышенным ценам, в то время как тендеры на закупки проводятся с нарушениями.

По его словам, при колебании рыночной цены в пределах 3–5% цена договора на закупку дизельного топлива в УЗ. повышается на 10%. Указанная схема использовалась в марте 2016-го, но 25 января была использована вновь. Ориентировочная сумма потерь составляет 150–200 млн грн.

Подробнее о злоупотреблениях менеджмента УЗ при закупке дизельного топлива читайте в статье Сергея Куюна ""Укрзалізниця" сдает назад-2 " в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".